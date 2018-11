Setki zarażonych odrą na Ukrainie. Są ofiary śmiertelne

"W obwodzie lwowskim szybko wzrasta liczba ludzi chorych na odrę. W szpitalu obwodowym we Lwowie znajduje się obecnie 214 osób z objawami tej choroby" - czytamy w ukraińskich mediach. Za wschodnią granicą trwa prawdziwa epidemia choroby.

Według oficjalnych raportów Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w następstwie odry zmarło dotychczas 15 osób, z czego 11 to dzieci. Zdecydowanie najwięcej zachorowań zanotowano w obwodzie lwowskim, iwano-frankiwskim i zakarpackim. Co ważne, są to regiony najbliższe Polsce.