Setki tysięcy imigrantów szturmuje Włochy

We Włoszech istnieją poważne obawy przed nawałnicą rekordowej liczby imigrantów z Afryki.

Po zatrzymaniu w marcu napływu imigrantów z Turcji do Grecji, główny szlak imigracyjny prowadzi z Libii do Włoch. Od początku roku przejęto tam z łódek 153 tysiące osób, tyle samo co w całym 2015. Ponieważ do końca roku pozostały jeszcze dwa miesiące, władze włoskie spodziewają się, że pobity zostanie rekord z 2014 roku, kiedy do Włoch dotarło tamtędy 170 tysięcy osób.

Dla Włochów nielegalni imigranci stanowią coraz większy problem, ponieważ granice z Austrią, Francją i Szwajcarią są dla imigrantów praktycznie zamknięte i wszyscy pozostają we Włoszech. Rząd włoski stara się o umieszczenie imigrantów proporcjonalnie we wszystkich gminach we Włoszech ale jest to rozwiązanie krótkookresowe. Dodatkowym problemem są znacznie większe niż w ubiegłych latach liczby nieletnich, przybywających bez opieki.

emde/Euroislam.pl

28.10.2016, 16:20