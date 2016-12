Setki ofiar koreańskiego dyktatora

reklama

Jak Podaje CNN, od momentu przejęcia władzy przez Kim Dzong Una, 240 osób zostało już przez niego skazanych na śmierć. To żniwo pięciu lat jego władzy, którą przejął w roku 2011.

Południowokoreański think tank, Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, opublikował w czwartek raport, który pokazuje w jaki sposób północnokoreański dyktator wykorzystuje egzekucje do tego, by silna władza pozostawała w jego ręku.

Spośród skazanych na śmierć, 140 osób stanowili wyżsi urzędnicy, oficerowie oraz działacze partyjni.

Od początku przejęcia władzy, Kim Dzong Un prezentuje „ekstremalny” poziom brutalności oraz bezwzględności – twierdzi Bruce Bennett, ekspert amerykańskiego ośrodka badawczego RAND.

