Serialowa aktorka chce odszkodowania za żałobę narodową

Jolanta 17.2.19 13:41

Ale ta pseudo aktorka nie ma zasad wychowania . Taka aktorka nigdy nie dorośnie do pięt takiemu człowiekowi jak Pan Jan Olszewski . Wypowiadając się tak parszywie to tylko świadczy o nie wychowaniu i braku elitarnego wychowania i zasad moralnych . Takich mamy aktorów ? Wstyd , wstyd i wstyd . Ci co stracili granie tej pseudo aktorki niech nie żałują , a nawet nie protestują . Powinno się to potępić takie zachowanie . Bo jak ktoś nie ma czym imponować to imponuje chamstwem i głupotą , bo w ten sposób chce zaistnieć i być trendy dla takich bezmózgowców.