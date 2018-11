Serce najlepiej bije w smogu

Nikt nie ma wątpliwości, że ruch na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu, korzystnie wpływając na serce i na cały układ krążenia. Czy zalecana przez kardiologów z całej Polski, a także z zagranicy, którzy spotykają się w ten weekend na swoim kongresie w Krakowie aktywność fizyczna co najmniej trzy razy w tygodniu nie powinna być jednak ograniczana do ćwiczeń w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy powietrze jest mocno zanieczyszczone? Komu jak komu, ale lekarzom na pewno nie godzi się popełniać poważnych błędów w tej materii.

W sobotni poranek smog był w centrum podwawelskiego grodu niemal widoczny, a każdy głębszy oddech przekonywał, że jedyne co można zrobić dla ratowania zdrowia, to pozostać w domu i szczelnie zamknąć okna. A co zrobili kardiolodzy? Zorganizowali w tym czasie półgodzinny bieg po Plantach, aby pokazać praktyczny wymiar troski o serce.