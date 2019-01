Senyszyn obraża Agatę Dudę. ''Pierwszy wieszak''

Maria 13.1.19 0:32

Ja jej nie lubię, serdecznie nie cierpię całego tego tandemu.

Ale uważam, że skoro z jakichś, nie do końca dla mnie zrozumiałych powodów, żona prezydenta nie może pracować (uważam, że ta rnieformalna w końcu reguła jest przestarzała i szkodliwa, w różnych krajach to jest różnie, np. Carla Bruni cały czas pracowała, ale w Polsce "trzeba" żonę prezydenta permanentnie chronić, a i oczekiwania są takie, że pracować nie będzie), to należy jej to jakoś wynagrodzić.

To nie jest w porządku, by komuś praktycznie uniemożliwić pracę zarobkową i nawet nie zadbać o jego składki na ZUS i jakieś odszkodowanie z tego powodu.

Nawet pani prezydentowa Duda wykonuje całe mnóstwo zadań - spotkań z ludźmi, pracy charytatywnej, obowiązków dyplomatycznych. To jest praca.