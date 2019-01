Senyszyn nadaje ze... Sputnika. 'Podgrzewana przez PiS atmosfera nienawiści'

Była posłanka SLD, prof. Joanna Senyszyn uważa dzień bez plucia na Polskę, Kościół Katolicki czy obecny rząd za dzień stracony- to wiadomo nie od dziś. Jak widać, bez różnicy, czy to Twitter, czy... tuba propagandowa Kremla- portal Sputnik. To tam bowiem Senyszyn opowiadała o "podgrzewanej przez PiS atmosferze nienawiści", która w końcu doprowadziła do zamordowania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.