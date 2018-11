- No to mamy sensacyjny dokument, który burzy dotychczasowe "ustalenia historyków" dotyczące paszportów paragwajskich i potwierdza zeznania Juliusza Kühla przed sędzią śledczym w Bernie.

„Z tego dokumentu wynika, że służyły one - jak istotnie zeznał Kühl, do wyciągania Żydów z sowieckiej strefy okupacyjnej. Było to działanie podobne do tego, co robił Chiune Sugihara, konsul Japonii w Kownie. Korespondencja zawiera informację o przekazaniu paszportu p. Weingortowi ze Lwowa wraz z instrukcjami, że powinien udać się z nim przez Rosję do Japonii.