Sensacyjne doniesienia o aferze 'Olina', teczkach Kiszczaka i Wałęsie

Anna Barbara 18.4.19 21:14

Czyli - co od dawna podejrzewano - za czasów prezydentury Wałęsy nie rządził Wałęsa, lecz Kiszczak! Stąd wzmacnianie przez Bolka "lewej nogi", stąd bezprecedensowa agresja wobec prawicy. Bolek rozpaczliwie próbował odzyskać swoją teczkę, wysyłając UOP do majora Hodysza, co prawdopodobnie skutkowało wysadzeniem w powietrze wieżowca. Kiedy dostał w łapy jakąś kopię teczki, zniszczył, co było dla niego niebezpieczne. A kiedy Macierewicz ujawniał współpracowników SB, Bolek wił się ze strachu, co doskonale widac na filmie "Nocna zmiana". Podejrzewam, że SB wpływało na jego wszystkie decyzje jako prezydenta, być może też i później. Bolek jest żywym argumentem konieczności przeprowadzania lustracji; on sprzedałby Polskę, żeby zniszczyć dowody swojej współpracy. Podobnie zrobiłoby i zapewne robi do dziś wielu TW.