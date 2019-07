Sensacyjna wygrana Polaków! Brazylia na łopatkach

Mecz, w którym Polaków skazywano na pożarcie. To Brazylia była zdecydowanym faworytem wczorajszego spotkania. Mimo to, Buało-Czerwoni nie wystraszyli się podopiecznych Renana dal Zotto i pokonali Brazylijczyków w tie-breaku w trakcie Final Six Ligi Narodów w Chicago.