Seniorze, 'jarkowe' już na Twoim koncie!!! Trwają wypłaty 13. emerytur

Trwają wypłaty "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Jak powiedział IAR rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, to dodatkowe świadczenie wynoszące 1100 złotych brutto, a 888 złotych 25 groszy na rękę, wysyłane jest w terminach zgodnych z otrzymywaniem renty czy emerytury standardowej.



Rzecznik wyjaśnił, że pieniądze wysyłane były już od kwietnia, z uwagi na fakt, że pierwsze terminy płatności czyli 1 maj i 5 maj były dniami wolnymi od pracy. Stąd świadczenie 1 - majowe musiało być wypłacone do 30 kwietnia a świadczenie z 5 maja musiało być wypłacone do 2 maja. Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że na dziś czyli na 6 kwietnia Zakład zrealizował już pierwsze trzy terminy płatności czyli 1, 5 i 6 maja.