Senator PO 'zakiwał się' w TVP Info! Poszło o sądy w Niemczech

Senator Platformy Obywatelskiej, Kazimierz Kleina w programie publicystycznym "Minęła 8" w TVP Info nieudolnie próbował wytłumaczyć, dlaczego sędziowie w Niemczech mogą być wybierani przez polityków, a w Polsce nie, co zresztą nie przeszkadza naszym zachodnim sąsiadom wtrącać się do sytuacji prawnej w naszym kraju i decydować, kto stoi na czele Sądu Najwyższego.

Kleina najpierw wyraził ubolewanie, że Trybunał Konstytucyjny w naszym kraju "w praktyce nie funkcjonuje". Prowadzący zapytał polityka PO o sposób powoływania sędziów w Niemczech. A leży to w gestii polityków- deputowanych do Bundestagu i Bundesratu.

"Jeżeli pan mówi, że w każdym kraju europejskim ma być taki sam sposób powoływania sędziów, czy innych urzędników państwowych, to przecież nie na tym polega"-ocenił senator Kazimierz Kleina.

"To jest próba ciągłego manipulowania rzeczywistością. Są inne tradycje, zwyczaje i prawa w jednym kraju i nie oznacza to, że my mamy przyjąć w 100 procentach takie przepisy, jakie są w Niemczech"-mówił dalej polityk.

"Skoro Niemcy nas pouczają, to my się odwołujemy do niemieckiego przykładu"-odpowiedział mu dziennikarz. Jak zareagował parlamentarzysta? Milczeniem!

Senator Kazimierz Kleina w #Minęła8 o wyborze sędziów w Niemczech przez polityków – są inne tradycje, zwyczaje i prawa w jednym kraju i nie oznacza to, że my mamy przyjąć w 100 procentach takie przepisy jakie są w Niemczech#wieszwięcej pic.twitter.com/GUaNMk5aeY

— TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) 26 lipca 2018

yenn/Twitter, Fronda.pl