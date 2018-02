Senator PO chciał zabłysnąć. Wyszło... jak zawsze

"Nikt normalny nie chodzi do telewizji info"-oświadczył senator Platformy Obywatelskiej, Jerzy Fedorowicz. I pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, poza subiektywnym osądem polityka, gdyby nie wypowiedział tych słów... Właśnie na antenie TVP Info!

Co ciekawe, senator był święcie przekonany, że program leci w TVP3. Z tego błędu wyprowadził go prowadzący.

"Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji Info. Jestem u was w telewizji, to jest trójka. Uważam, że mam prawo rozmawiać z młodzieżą (Jerzy Fedorowicz był gościem programu "Młodzież Kontra". Zaproszonym politykom pytania zadają przedstawiciele młodzieżówek istniejących w Polsce partii politycznych-red.)"-stwierdził polityk.

"Panie senatorze, dla porządku, jesteśmy w telewizji Info"-przypomniał prowadzący. Mina Fedorowicza była bezcenna!

"A, to przepraszam"-Rzucił.

