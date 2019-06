Senator Jan Maria Jackowski dla Frondy: Obalenie rządu Olszewskiego zdefiniowało historię III RP

Niewątpliwie tak. Mecenas Jan Olszewski był człowiekiem, który dość jasno w swoich wypowiedziach i działaniu stawiał kwestię konieczności oddzielenia PRL od III RP wyraźną cezurą polityczną, prawną i moralną. Tymczasem, znaczna część innych, ważnych uczestników ówczesnego życia politycznego to apologeci „grubej kreski”, która stała się synonimem nie oddzielenia III RP od PRL wyraźną cezurą. Skutki tej koncepcji, którą publicznie ogłosił premier Tadeusz Mazowiecki ponosimy do dnia dzisiejszego. Nie podjęto działań, które wówczas powinny być podjęte. Przypomnę, że jeszcze do niedawna pracowaliśmy w Senacie nad dekomunizacją ulic czy pomników. To powinno być zrobione na początku lat 90. To pokazuje jak wiele negatywnych skutków koncepcja „grubej kreski” miała. Nie wspominam nawet o całym modelu życia społeczno-gospodarczego, uwikłaniu byłych funkcjonariuszy aparatu PRL-owskiego w życie gospodarcze, budowaniu systemu medialnego, czy budowaniu rynku finansowego. W wymiarze sądowniczym, słynna była wypowiedź prof. Adama Strzembosza, że środowisko samo się oczyści, a jak wiemy to nie nastąpiło. Cały ten szereg nieprawidłowości był generalnie pokłosiem „grubej kreski”.