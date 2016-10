Senator Jan Maria Jackowski dla Frondy: Będą dobre owoce decyzji rządu o wycofaniu projektu , jest już nowy plan

reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Rząd wycofał się z dalszego procedowania społecznego projektu dotyczącego pełnej ochrony życia ludzkiego w łonie matki. Jakie dalsze kroki planowane są w tej sprawie?

Senator Jan Maria Jackowski: Widać dziś , że temat prawnej ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej i zakres tej ochrony wzbudza ogromną agresję środowisk lewicowych i lewicowo-liberalnych. Środowiska, uczestniczące w protestach doprowadziły do znacznej eskalacji emocji w debacie publicznej. Wszystkie te niekorzystne zjawiska, ,towarzyszące inicjatywie obywatelskiej ,,Stop Aborcji'' spowodowały, że w tak złej atmosferze faktycznie racjonalna i merytoryczna dyskusja na ten temat, byłaby niemożliwa.

F: Czy ostatnie wydarzenia, protesty i czarne marsze można by określić jako preludium do dalszych awantur i eskalacji konfliktu społecznego, chociaż chodziło dopiero tylko o projekt skierowany do prac komisji?

Jan Maria Jackowski: Mnie zaskakuje, że temat, na który szczególnie środowiska lewicowe powinny być wrażliwe, wzbudza w nich tyle agresji. W gruncie rzeczy mówimy o ochronie życia ludzkiego w tym momencie, kiedy ono jest najsłabsze i wymaga największego wsparcia. Przecież to lewica zawsze podkreśla, że jest solidarna z najsłabszymi, z tymi, którzy tego potrzebują. To pokazało również obłudę lewicy, która - jak było widać - hołduje takiej zasadzie, że może być dyktat silnych nad słabszymi.

F: Rząd przedstawił plan nowego, własnego programu pomocowego czy to będzie dobry program i na czym ma polegać?

Jan Maria Jackowski: Bardzo dobrze się stało, że pani premier zapowiedziała utworzenie programu i ustawy, obejmujących zagadnienia prawne i społeczne, które będą miały charakter osłonowy dla matek, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jest to bardzo potrzebne i może być dobrym owocem zaistniałej sytuacji. Jeśli chodzi o dalsze projekty, to przedstawiciele PiS-u zapowiadają ich złożenie, ale kiedy to nastąpi - nie jestem w tej chwili w stanie na to pytanie odpowiedzieć.

W tej całej sytuacji mogą być jak najbardziej zmartwieni obrońcy życia , natomiast socjaliści w Parlamencie Europejskim ogłosili to jako swój gigantyczny sukces - właśnie sprawę odrzucenia projektu ustawy . To - jak sądzę - oddaje obraz całej obecnej sytuacji i pokazuje, jakie jest nastawienie do sprawy życia ludzkiego w europejskich kręgach lewicowo-liberalnych.

Dziękuję za rozmowę.

7.10.2016, 10:15