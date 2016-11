Senat proponuje: 6600 złotych kwoty wolnej

reklama

Podniesienie do 6,6 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających, zakładają poprawki do noweli o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej, które senatorowie poparli w głosowaniu w nocy z poniedziałku na wtorek. Teraz nowela wróci do Sejmu, który zdecyduje, czy przyjąć poprawki Senatu.

Zgodnie z poprawkami autorstwa Grzegorza Biereckiego (PiS) kwota wolna od podatku wzrosłaby w przyszłym roku do 6,6 tys. zł, ale skorzystałyby z niej osoby zarabiające rocznie tylko taką właśnie kwotę lub mniej. Oznacza to, że nie zapłacą one podatku w ogóle.

W przypadku dochodów od 6600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać, a dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie tyle, co obecnie, czyli 3091 zł.

Zgodnie z poprawkami dla osób o dochodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie, kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.

Senat odrzucił natomiast poprawki senatorów PO, które przewidywały podniesienie kwoty wolnej dla wszystkich podatników do 6,6 tys. zł lub do 7,6 tys. zł. Uznania nie zyskała też poprawka zwalniająca z podatku osoby, które osiągają dochody w wysokości nieprzekraczającej dwunastokrotności zasiłku dla bezrobotnych, czyli ok. 7 tys. 800 zł.

29.11.2016, 7:29