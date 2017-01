Sellin: Świątynia polskiej demokracji jest profanowana

reklama

– Porozumienie zawsze jest możliwe, ale najpierw trzeba zaprzestać nielegalnych działań, które oznaczają łamanie prawa przez najwyższych funkcjonariuszy publicznych w państwie, jakimi są posłowie – mówił w „Gościu Wiadomości”, w TVP Info poseł PiS i wiceminister kultury Jarosław Sellin, komentując protest części opozycji w Sejmie. – Jesteśmy zdeterminowani, choć otwarci na rozmowy – odpowiedziała mu posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Nie wykluczyła też wniosku o samorozwiązanie Sejmu.

Nowoczesna oraz PO nadal protestują w Sejmie. Mają zamiar pozostać w nim do 11 stycznia. Według Jarosława Sellina, możliwe jest rozwiązanie konfliktu, ale pod pewnymi warunkami:

„Rozmowa między politykami zawsze jest możliwa i przydałaby się deeskalacja tego napięcia, które rozpoczęło się 16 grudnia od nieodpowiedzialnych działań opozycji i nieustannego łamania prawa”

Dodał także, że przebywanie w sali sejmowej po zakończeniu posiedzenia to łamanie prawa.

Posłanka Nowoczesnej, rzecz jasna, nie zgadzała się z Sellinem i twierdziła, że PiS rzekomo nie chce szukać żadnego porozumienia.

Sellin powiedział wprost to, co zauważa tak wielu Polaków:

„To opozycja tu raczej idzie na twardo, upierając się przy tej formie protestu, która zdaniem wielu jest dosyć groteskowa i śmieszna, ale w gruncie rzeczy groźna”

Dodał także, że:

„świątynia polskiej demokracji jest profanowana przez nielegalną obecność, przez to grzebanie w cudzych papierach przez szabrowników, którzy takie rzeczy robią w ławach swoich kolegów i koleżanek, przez dziwne występy. My zachęcamy do tego, aby to zakończyć”

Sellin zwrócił także uwagę na to, że sytuacja, do jakiej doprowadziła opozycja, jest czymś nieznanym do tej pory przez 26 lat istnienia polskiego nowego parlamentaryzmu:

„Nigdy jeszcze w 26 latach polskiego nowego parlamentaryzmu nie zdarzyło się, aby opozycja nie tylko blokowała mównicę, ale też fotel marszałka Sejmu, żeby mu pohukiwała do mikrofonu, żeby szturchała jego fotel. (…)Apelujemy o przywrócenie rozumu i nie kompromitowanie się tą formą protestu”

Posłanka Nowoczesnej powiedziała z kolei, że Nowoczesna może wnioskować o samorozwiązanie Sejmu.

2.01.2017