Sellin mocno: Nie pozwolimy na anarchię!

„Nie pozwolimy na sparaliżowanie Sejmu. Mamy wystarczającą większość, żeby przegłosowywać kolejne ustawy, które dla Polaków są konieczne i ważne. Będziemy obradować w Sali Kolumnowej”- mówił na antenie TVP1 Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł PiS.

Sellin odnosił się do blokowania przez opozycję Sali sejmowej do 11 stycznia 2017 roku. Zapowiedział, że jeśli podczas kolejnego posiedzenia Sejmu sala nadal będzie okupowana, obrady przeniesione zostaną do Sali Kolumnowej. Opozycja chce wysyłać w świat informację rzekomo pogrążonej w konflikcie Polsce.

Podkreślił także, że PiS nie ma zamiaru dać się złapać opozycji, która chciałaby wysłać w świat informację o złym stanie Polski:

„Jeżeli będą okupować salę, niech nie liczą na to, że na ulicy lub w Sejmie dojdzie do jakiś twardych reakcji. Chodzi im o obrazek, który można wysłać w świat i donosić na Polskę”

23.12.2016, 9:30