Sellin do nauczycieli: Zmieńcie prezesa. Broniarz to postkomunistyczny 'śpioch'

Wiceminister kultury, Jarosław Sellin w ostrych słowach wypowiedział się na temat przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomirze Broniarzu.

Polityk nazwał Broniarza "postkomunistycznym śpiochem". Przypomnijmy, że określenia "śpioch" używa się, mówiąc o nieaktywnych, tj. "uśpionych" agentach.

"Broniarz jest postkomunistycznym śpiochem. Kiedy rządziło SLD, siedział jak mysz pod miotłą, bo nie będzie uderzał w swoich towarzyszy. Jak rządziła Platforma Obywatelska , to robił to samo, bo zauważył, że PO w dużej mierze zapewnia i realizuje interesy postkomunistycznego salonu. Budzi się tylko wtedy, gdy rządzi prawica"- ocenił Sellin, który był dziś jednym z gości programu "Woronicza 17".

Sekretarz stanu w MKiDN odniósł się w ten sposób do wczorajszej wypowiedzi przewodniczącego ZNP na temat wstrzymania promocji uczniów do kolejnych klas. O przejściu uczniów do następnej klasy decydują bowiem rady pedagogiczne. Broniarz powiedział wczoraj w rozmowie z Radiem ZET, że nauczyciele dają rządowi ostatnią szansę na "dogadanie się" i że nie są już zainteresowani kolejnymi rozmowami z minister Anną Zalewską, ale spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm"-podkreślił szef ZNP.

Jarosław Sellin przekonywał w TVP Info, że "żaden rząd w ostatnich 30 latach nie zapewnił nauczycielom takiej podwyżki", jaką przygotowała Zjednoczona Prawica.

"W ciągu zaledwie 1,5 roku podwyżka sięga 16 proc. Takiej podwyżki nie było w czasach rządu PO ani wcześniej SLD. Natomiast uważamy, że to jest jeszcze niewystarczające i – roztropnie zarządzając budżetem, zamykając lukę vatowską, lepiej ściągając podatki i uzdrawiając finanse publiczne – będziemy w kolejnych latach zapewniać kolejne podwyżki, ale już te są największe w historii III RP"-wskazał. W ocenie wiceministra kultury, Sławomir Broniarz to człowiek "kompletnie nieodpowiedzialny", który kompromituje ZNP.

"Apeluję do nauczycieli. Sam byłem nauczycielem, wiem, jaki to jest piękny i odpowiedzialny zawód. Zmieńcie prezesa, on was kompromituje od lat"-podkreślił polityk.

yenn/TVP Info, Fronda.pl