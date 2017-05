Seler - morderca raka!!!

reklama

Fot. Pixabay; Destroyer of Furies, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia reklama

Zbyt rzadko używamy go w kuchni, czasami jako dodatek do zup, rzadziej do sałatek.

Mimo że jest znany ze swych leczniczych właściwości od starożytności , niezbyt chętnie po niego po niego sięgamy a nie dość że jest smaczny, niskokaloryczny to zawiera bogactwo składników, które kochają nasze komórki.

Jednym z nich jest związek o nazwie apigenina, która powoduje apoptozę – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki czyli samobójstwo komórki w wielu typach nowotworów. Drugi to lutoelina -związek o najsilniejszych właściwościach przeciwzapalnych.

Związki te okazały się bardzo skuteczne w zabijaniu komórek raka jajnika, trzustki, prostaty, sutka, wątroby i płuc.

Ostatnie badania in vitro pokazały, że te substancje są w stanie zabić 86% komórek nowotworowych w płucach

Naukowcy z Chin odkryli, że przez jedzenie tylko dwie średnie łodygi selera 2 -3 razy w tygodniu może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc o 60%. Nadal nie wiadomo czy to skuteczność samej apigeniny czy jej działania razem z innymi związkami występującymi w selerze.

Apigenina znacznie hamuje proliferację komórek różnych linii raka płuc

W innych badaniach koncentrujących się na ogólnym wpływie spożywania owoców i warzyw a występowaniem nowotworów stwierdzono:

W szczególności, wysokie spożycie kapusty pekińskiej (OR = 0,53), szczypiorku (OR = 0,54), marchwi (OR = 0,51) i selera (OR = 0,40) były odwrotnie proporcjonalne do występowania raka płuc. OR (iloraz szans) był ponad sześciokrotnie podwyższony u palaczy o niskim spożyciu warzyw i ponad czterokrotnie podwyższony u palaczy o niskim spożyciu owoców, w porównaniu z nie palącymi oraz z palącymi o wysokim spożyciu warzyw i owoców.

Wniosek: Łącznie z poprzednimi wynikami badań, wykazano odwrotną zależność pomiędzy spożyciem warzyw i owoców a ryzykiem raka płuca w obu grupach palących i niepalących.

Ponadto u kobiet, które w dużej ilości spożywają seler i warzywa zawierające apigninę zaobserwowana zmniejszenie ryzyka rozwoju raka piersi o 19%, i raka jajników o 20%. Badania również wykazały, że apigenina hamuje a nawet odwraca proces wzrostu szybko rosnących śmiertelnych guzów piersi poprzez hamowanie wzrostu komórek rakowych i tłumienie ekspresji genów oraz zmniejszenie ilości naczyń krwionośnych nowotworu, przez co ograniczony zostaje przepływ składników odżywczych do nowotworu – czyli komórki nowotworowe umierają z głodu.

UWAGA:

Lecznicze właściwości posiada każdy seler, natomiast do LECZENIA musi być seler wyhodowany w warunkach naturalnych, ponieważ te z supermarketów zawierają duże ilości herbicydów i pestycydów – seler niestety plasuje się w parszywej dwunastce roślin o największym ich stężeniu.

za: sekrety-zdrowia.org

8.05.2017, 11:50