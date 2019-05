Seksistowska wypowiedź Andrzeja Halickiego

Zdaniem Andrzeja Halickiego, polityka Platformy Obywatelskiej i posła do Parlamentu Europejskiego, "postawienie na kobiety" oznacza, że "rząd będzie sympatyczniejszy, ale nie bardziej fachowy". Według niego, Prawo i Sprawiedliwość w ramach rekonstrukcji rządu „postawi na kobiety”.

