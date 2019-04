Seksafera Niesiołowskiego. Polityk w piątek usłyszy zarzuty

Polityk, według ustaleń śledczych, pomagał łódzkim przedsiębiorcom zawierać milionowe kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów do Grupy Azoty. Biznesmeni owdzięczali się... organizowaniem i opłacaniem spotkań Niesiołowskiego z prostytutkami. Według prokuratury, w latach 2013-2015 poseł odbył co najmniej 30 takich spotkań.

W lutym do Sejmu wpłynął wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej. Stefan Niesiołowski zrzekł się immunitetu na początku marca. Jego obrońca, mecenas Ryszard Kalisz, w przeszłości ważny polityk SLD, przekonuje, że poseł UED jest niewinny.

Jak informuje RMF FM, w najbliższy piątek Niesiołowski ma usłyszeć zarzuty w łódzkiej prokuraturze prowadzącej śledztwo w sprawie seksafery. Polityk nie przyznaje się do winy

