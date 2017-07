Sekretarz NATO: Czas pokrzyżować plany Kremla

Minęło trzy lata od zdobycia przez Rosję Krymu i rozpętania wojny na Wschodzie Ukrainy. Nic nie wskazuje na to, że wojna się skończy w najbliższym czasie. Wojska rosyjskie okopują się lub nacierają. I odpowiedź Europy nie wpływa na nie. Potrzebne są świeże pomysły na to, jak powstrzymać walkę i położyć kres zabójstwom. O tym na łamach Financial Times pisze były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.