Sekret radości - posłuszeństwo Panu Bogu

- Sekret radości tkwi w posłuszeństwie Panu Bogu. W 2009 roku moje życie było jedną wielką doliną rozpaczy. Mimo że miałam wszystko, to tak naprawdę niczym nie potrafiłam się cieszyć. Wpadłam w totalną otchłań beznadziei. Właśnie wtedy w moim życiu pojawił się Bóg i zaskoczył mnie swoim humorem - opowiadała Katarzyna Majerska - Białek, autorka książki "Sekret Radości"



- Zobaczyłam, jak nie tylko w moim życiu, ale i w życiu mojej rodziny dzieją się zmiany. Zobaczyłam jak dosłownie Ewangelia ożywa w moim życiu i Pan Jezus po kolei czynił znaki, uzdrawiał mnie - dodawała

- Duch Święty natchnął mnie, abym zapisywała wszystko, co przez te dziewięć miesięcy działo się w moim życiu. Tak właśnie powstała książka "Sekret Radości" - podkreślała



- Radość charyzmatyczna to radość, która spływa od Pana Boga. Kiedy ufamy Mu, kiedy Go słuchamy poprzez Pismo Święte, Eucharystię, Adorację, to mimo że czynniki zewnętrzne mogą sprawiać cierpienie, to radość duchowa jest tak głęboko w nas, że żadna fala, żadna burza, nie jest w stanie tego zmącić. Zły duch bardzo dobrze o tym wie, będzie polował na tą radość - mówiła

- Radość Ducha Świętego ma moc sprawczą. W jej mocy dzieją się nawrócenia, uzdrowienia. Jesteśmy śmiali, odważni - dodawała.