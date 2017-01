Sejm ujawnił nagrania z Sali Kolumnowej ZOBACZ WIDEO

reklama

Fot. P. Kula, lic. CC BY 2.0 via flickr

Sejm ujawnił nagranie z posiedzenia 16. grudnia 2016 roku, z kamery bezpieczeństwa, administrowanej przez Straż Marszałkowską. Dwugodzinne nagranie rozpoczyna się od momentu inauguracji przeniesionego z sali plenarnej posiedzenia. Nie zarejestrowano dźwięku.

W pierwszych minutach widać Salę Kolumnową wraz ze wszystkimi krzesłami i posłów znajdujących się w sali. Kolejne ujęcie to najazd z góry na drzwi do sali kolumnowej. Widać na nim jak Straż Marszałkowska wpuszcza do sali parlamentarzystów. Później odbywają się głosowania.

16 grudnia ubiegłego roku po blokadzie obrad w sali plenarnej przez posłów PO i Nowoczesnej marszałek Sejmu zdecydował się przenieść obrady do Sali Kolumnowej. Pojawili się tam głównie posłowie PiS i w takim gronie, mając większość i kworum, przegłosowali między innymi nowelizację ustawy budżetowej i ustawę dezubekizacyjną.

Opozycja uważa, że Sejm budżetu nie przyjął, bo do tej pory nie opublikowano imiennych wyników głosowania, a ponadto marszałek Kuchciński zdecydował się zablokować wszystkie poprawki opozycji. Tym samym wszystkie zostały odrzucone w jednym głosowaniu. Między innymi w tej sprawie na sali plenarnej protestują posłowie PO i Nowoczesnej, którzy od dnia posiedzenia rotacyjnie okupują ją.

5.01.2017, 8:04