Sejm przegłosował ustawę o statusie sędziów TK

Ustawa o statusie sędziów TK została dziś uchwalona przez Sejm.

W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Za głosowało 228 posłów, przeciw 189, 9 posłów wstrzymało się od głosu.

Jak mówił wcześniej podczas wystąpień sejmowych Stanisław Piotrowicz z PiS, odpowiadając na zarzuty opozycji wobec ustawy, to poprzednia władza powinna się wstydzić łamania Konstytucji:

"Ten bałagan, który zrobiliście w czerwcu i październiku sprzątamy już cały rok. To wy złamaliście Konstytucję. Sędziowie TK w korespondencji mailowej byli przerażeni tym co robicie. Sprzątamy po was, bo wyście złamali konstytucję" – mówił w Sejmie Stanisław Piotrowicz.

Posłowie przegłosowali również rządowy projekt dotyczący m.in. wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w BIP.

emde/Fronda.pl

4.11.2016, 16:15