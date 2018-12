Sejm odrzucił wniosek opozycji ws. akcyzy

Posłowie odzucili wniosek opozycji o skierowanie ustawy zakładającej obniżenie akcyzy na prąd do rozpatrzenia w komisji gospodarki i rozwoju.

Przed rozpoczęciem posiedzenia szef rządu złożył autopoprawkę do projektu. Zapisano w niej m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld zł. Spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć wnioski o podwyżki cen prądu do Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli jednak zawarły już umowy na dostawy droższej energii z firmami czy samoządami, mają czas na ich anulowanie do 1 kwietnia.