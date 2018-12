Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu PiS

"PO już w kilka tygodni po wyborach samorządowych łamie obietnice wyborcze. Tego się nikt nie spodziewał. Dzisiaj pokazaliście, że Wasza wiarygodność wyborcza jest warta... Zero. Albo mniej niż zero! Jeden z moich ulubionych zespołów śpiewał taką piosenkę: Mniej niż zero. I tyle właśnie jest warta wasza wiarygodność"- powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.