Sejm: Dziś drugie czytanie ustawy o SN!

Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym – zadecydował parlament.

Sejm przegłosował wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy dot. Sądu Najwyższego. Nie będzie on zatem skierowany do prac w komisjach. Pierwsze czytanie odbyło się również dzisiaj.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o KRS, w którym jest mowa o wyborze członków Rady przez większość kwalifikowaną – 3/5 Sejmu. Zaznaczył jednocześnie, że ustawy o SN nie podpisze, jeśli jego projektu Sejm nie uchwali.

dam/IAR,Fronda.pl