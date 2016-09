Sędziowie to kasta skorumpowanych KODziarskich oszołomów. Na taki wizerunek społeczny zapracowali po 89 r.

reklama



Ten pomysł zakrawa na żart, ale to najszczersza prawda - Anna Maria Wesołowska ma zająć się poprawieniem wizerunku polskich sędziów.

Ostatnimi czasy polscy sędziowie rzeczywiście nie mają najlepszej prasy. Wiele kontrowersji wzbudza postać prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, a ostatnio skandalicznym zachowaniem popisał się Cezary Skwara, który porównał Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera.

Za swój "niefortunny" wpis opublikowany przezeń na stronie Warszawskiego Oddzaiłu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” potem wielokrotnie przepraszał, ale co się stało, to się nie odstanie - z pewnością to wydarzenie nie wpłynęło pozytywnie na odbiór środowiska sędziów w świadomości społecznej.

Sędziowie postanowili zebrać się więc na naradę, by debatować o swoim wizerunku. A do pomocy zaprosili samą Annę Marię Wesołowską - znaną głównie z dość infantylnego telewizyjnego. serialu paradokumentalnego

Czy rzeczywiście taka osoba może pomóc sędziom w odzyskaniu dobrego wizerunku?

Tak oto wypowiedział się na ten temat reporter „Wiadomości” TVP1 Bartłomiej Graczak relacjonujący spotkanie na Twitterze:

„Sędziowie debatują o obecności sędziów w mediach. Z mediów tylko kamera Wiadomości. Sędzia Anna Maria Wesołowska mówi o fałszywym obrazie sędziów w Polsce. I apeluje o spotkanie z szefami redakcji. Sędziowie mówią, że są bezradni wobec ataków mediów. Pytam zatem obecnego tu Prof. Zolla o sprawę C. Skwary - "proszę dać mi spokój"".

27.09.2016, 10:32