Sędziowie łamią prawo - ale nie ponoszą kary

Sędziowie popełniają wiele przestępstw, czasem tracą urzędy. Rzadko dochodzi jednak do ich wydalenia - pisze dzisiejsza ,,Rzeczpospolita''. Sądy są nieskore do uchylania sędziowskiego immunitetu.

Czy na pewno? Nikt nie uważa sędziów in gremio za złodziei. Problemem jest raczej to, że winnych rzadko spotyka adekwatna kara. Jak pisze ,,Rzeczpospolita'', środowisko niekiedy trzeba wręcz zmuszać, by przestępca został ukarany. W ciągu ostatnich 17 lat z zawodu usunięto zaledwie 46 sędziów. Dlaczego? Bo skomplikowana jest procedura. Otóż by wszcząć postępowanie karne przeciwko sędziemu odpowiednią uchwałę o uchyleniu jego immunitetu musi wydać sąd dyscyplinarny. A z tym jest naprawdę poważny problem - w ciągu 17 lat wydano zaledwie 107 takich zezwoleń.