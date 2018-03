Sędziowie jadą donosić na Polskę? Dziennikarz ujawnia 'listę hańby'

Kasta sędziowska, m.in. byli sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa, jak również członkowie Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia", jedzie do Brukseli.

Jutro, tuż po godzinie 9 rano ma odbyć się spotkanie z przedstawicielem komisji ds. swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) w Parlamencie Europejskim. Dziennikarz Telewizji Polskiej, Michał Rachoń, ujawnił listę 25 sędziów, którzy wyruszają do Brukseli.

Na liście znajdziemy tak znamienite nazwiska, jak Magdalena El Hagin, która wydała wyrok nakazujący Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeprosiny wobec Lecha Wałęsy.

"Bez wątpienia podanie przez pozwanego (Wyszkowski- przyp. red.) informacji o przegranej przez powoda (Wałęsa-przyp. red.) procesu o "Bolka", stanowiło naruszenie dóbr osobistych powoda w postaci godności, czci, dobrego imienia, pozycji zawodowej i prestiżu"-powiedziała w uzasadnieniu wyroku. Do Brukseli jedzie również Waldemar Żurek, były szef KRS, Tomasz Zawistowski oraz sędzia Tomasz Marczyński, wiceprezes "Iustitii".

Organizatorem wyjazdu do Brukseli jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Tematem spotkania z przedstawicielem LIBE ma być „stan praworządności w Polsce”.

"A jutro #Kasta od 9.15 rano będzie intensywnie pracować w Parlamencie Europejskim nad tym, żeby sprawa sankcji przeciwko Polsce nie zeszła z politycznej agendy w Europie, oraz co dużo ważniejsze - żeby ich w Polsce pod żadnym pozorem nie zreformowano"- poinformował na Twitterze Michał Rachoń.

W ubiegłym roku portal wPolityce ujawnił działania Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia", które domagało się od Komisji Europejskiej uruchomienia art 7. unijnego traktatu przeciwko Polsce. Z kolei w niemieckiej ambasadzie, również w 2017, odbyło się spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa w ambasadzie Niemiec. I prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf "wypłakiwała się" natomiast w mankiet wiceszefa KE, Fransa Timmermansa.

Czy to wyjazd "ostatniej szansy", a sędziowska kasta liczy na to, że uda im się wywalczyć, "by było tak jak było?" Jak długo jeszcze przeciwnicy rządu będą jeździć za granicę i donosić na Polskę?

yenn/wPolityce.pl, Twitter, Fronda.pl