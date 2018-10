Sędzia Żurek pozywa prezes sądu w Krakowie

Dziś sędzia Waldemar Żurek pozwał Sąd Okręgowy w Krakowie. Chodzi o przeniesienie go na początku września do I wydziału cywilnego sądu w Krakowie.

SO w Krakowie reprezentuje Dagmara Pawełczyk-Woicka, jego prezes. To ona podjęła decyzję ws. przeniesienia sędziego Żurka. Podkreślała, że przeniesienie sędziego jest koniecznie po to, aby wzmocnić kadry wydziału I.

Z tą opinią sędzia Żurek się nie zgadza – uważa, że zaległości są w obu wydziałach. Z kolei stowarzyszenia sędziowskie Themis i Iustitia twierdzą, że przeniesienie sędziego to próba „zastraszenia sędziów” i nie ma nic wspólnego z oceną pracy Żurka.

W rozmowie z Onetem sędzia stwierdza między innymi:

„Dodam tylko, że domagam się nie tylko cofnięcia decyzji o przeniesieniu, ale też zaprzestania innych działań wobec mnie ze strony pani prezes, mających cechy mobbingu”.

dam/onet.pl,Fronda.pl