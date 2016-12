Sędzia Skwara porównał Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera i .. pozostanie bezkarny?

reklama

W dniu dzisiejszym, tj. 15.12.2016 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów poinformowała Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, iż odmówiła wszczęcia śledztwa ws znieważenia Jarosława Kaczyńskiego przez sędziego Cezarego Skwarę.

Prokuratura stwierdziła „brak znamion czynu zabronionego …sędzia miał prawo do wyrażania swojej opinii”.

Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. W dniu dzisiejszym Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, uznając takie stanowisko prokuraturu za oburzające - odwoła się do Sądu Rejonowego w Warszawie.

24.09.2016 r. stowarzyszenie Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożyło doniesienie do Prokuratura Generalnego w sprawie publicznego znieważenia J. Kaczyńskiego przez sędziego Cezarego Skwarę z Sądu Okręgowego w Warszawie, który nazwał Jarosława Kaczyńskiego Hitlerem.



Sędzia Skwara na profilu Twittera warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia w dniu 23.09.2016 r. zamieścił post znieważający Jarosława Kaczyńskiego.



Pisał w nim: "Niczym Fuehrer. Też wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer. To nawet nie jest już zabawne".



Użyto tego sformułowania w kontekście sugerującym, że to nazistowskie zawołanie oddaje obecny sposób sprawowania władzy w Polsce.



Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą uważa, że sędzia Skwara popełnił przestępstwo z artykułu 216 § 2 Kodeksu Karnego, który brzmi następująco: „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.



Zdaniem Komitetu Obrony przez Sektami, sędzia Skwara złamał również ślubowanie, które złożył przed Prezydentem RP: „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.



LDD/koresp.Ryszarda Nowaka - Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą /Fronda.pl

15.12.2016, 11:50