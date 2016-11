Sędzia Rzepliński: 'Nie będę politykiem. Mam co robić'

reklama

reklama

Sędzia Andrzej Rzepliński jeszcze nie zakończył kadencji przewodniczącego TK, ale już wyrósł na autorytet pewnej części mediów. Ustępujący prezez Trybunału Konstytucyjnego był dziś gościem porannej audycji w Tok FM.

Rzepliński przedstawił, jak wg niego wygląda geneza konfliktu wokół TK:

„Ja wydałem zarządzenie zgodnie z przepisami ustawy z 22 lipca celem rozpoczęcia procedury przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa trybunału. Jest to nie przywilej, nie prawo, a obowiązek zgromadzenia ogólnego – przedstawić kandydatów tego właśnie zgromadzenia”.

Mimo że prezes TK cały czas udziela się politycznie i wyraźnie widać, z którą opcją sympatyzuje, zapewnił, że nie zostanie politykiem. Wbrew spekulacjom części komentatorów, jak zapewnił Rzepliński, nie rozważa startu w żadnych wyborach.

"Nie będę politykiem. W tym sensie, że osobą ubiegającą się w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich o urząd. Jakikolwiek. Mam co robić"- tłumaczył.

Prezes nie jest też zadowolony z nowej ustawy o TK. W jego ocenie to już tylko krok do prywatyzacji instytucji.

„Trybunał nie może dać się sparaliżować. Jest to organ konstytucyjny. Ustawa nie zabrania, a wręcz nakazuje, zgromadzeniu ogólnemu, bo to wynika wprost z konstytucji, przedstawienie kandydatów prezydentowi i nikt nie może, nawet, gdyby było 10 ustaw, które zabraniałyby przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa, byłyby bezskuteczne, bo to jest nakaz konstytucyjny. Myśmy [to zrobili] w ramach tego nakazu i w okolicznościach, które zostały stworzone nie przez nas”

JJ/300Polityka, TOK FM, Fronda.pl

1.12.2016, 9:09