Sędzia od ,,najwyższej kasty'' ma problemy dyscyplinarne

Obie te wypowiedzi padły na konferencji, którą zorganizowała Fundacja im. Stefana Batorego, agenda George'a Sorosa.

,,Po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego uznał, że zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej. Oznacza to, że postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte'' - poinformował Szczepan Borowski z biura prasowego NSA.

Co istotne, konferencja Fundacji im. Stefana Batorego dotyczyła ,,przywracania w Polsce państwa prawa''. Zemstą - i ,,interpretowaniem'' konstytucji...