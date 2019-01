Sędzia od 'nadzwyczajnej kasty': Pragnę ZEMSTY!!!

15.1.19 19:45

Zachowanie tej sędzi jest zbieżne z zachowanie nożownika z gdańska. On też pragnął zemsty i swoje pragnienie zaspokoił. Czy konstytucyjne władze RP muszą tolerować takie odchyły? Czy ona jest jeszcze sędzią ? Jeśli tak, to na co czekają właściwe organy? Co na to izba dyscyplinarna? Schizofreników i róznych dewiantów nie wolno na ważnych funkcjach publicznych tolerować bo będzie nieszczęście.