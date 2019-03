Sędzia mgr Stępień: PiS to barbarzyńcy jak Wizygoci!

Burek 4.3.19 9:07

No właśnie panie Stępień, wreszcie po 90 roku mogliście(sędziowie) być poza wszelką kontrolą i prawem i do czego to doprowadziło , szczególnie za nierządów POPSL ? Ano do tego ,że sędziowie pytali się polityków jakie wyroki mają wydawać i sami również wiedzieli jakie wydawać po myśli Thuskowych. Teraz wymaga się tylko od was wydawania wyroków sprawiedliwych i bezstronnych dla wszystkich i żebyście byli apolityczni jak to jest zapisane w konstytucji. Ale dla waszej kasty to jest za wiele, wy przecież jesteście poza prawem i nikt wam nie będzie mówił co macie robić. Panie Stępień dzisiaj to nawet Bolek mówi ,że obalił komunę, a pan za komuny robił co mu kazano i nie pisnął pan słowem sprzeciwu . I to na tyle.