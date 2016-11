Sędzia magister Stępień nawołuje do rozwiązań siłowych?

reklama

W swoim niedawnym wystąpieniu podczas spotkania KOD w Koszalinie, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oświadczył, że „prawo już się nie liczy”, natomiast „liczy się tylko goła siła”.

Postawę sędziego w stanie spoczynku, Jerzego Stępnia skomentował prof. Kamil Zaradkiewicz, stwierdzając, że „stoi w sprzeczności z jego konstytucyjnym obowiązkiem zachowania bezstronności, czy apolityczności”.

Kolejną, niecodzienną wypowiedzią wyróżnił się były prezes Trybunały Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku, mgr Jerzy Stępień, który podczas spotkania KOD w Koszalinie powiedział:

„W tej chwili już nie mówimy o prawie, liczy się tylko goła siła. Siła fizyczna. Kto będzie miał więcej za sobą ludzi, kto więcej wyprowadzi na ulice, to ten będzie zwyciężał. Prawo się już nie liczy.”

Kontrowersyjną wypowiedź sędziego Stępnia skomentował na antenie Telewizji Republika były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego, prof. Kamil Zaradkiewicz.

„Mam nadzieję, że sędzia Stępień nie nawołuje do siłowych rozwiązań. Mamy tu jednak do czynienia z sytuacją, kiedy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zdaje się podgrzewać nastroje społeczne. Trudno powiedzieć, jakimi motywami się kieruje, jednak na pewno po raz kolejny przekracza zakres dopuszczalnych zachowań sędziego"

- oświadczył prof. Zaradkiewicz.

Były ekspert TK stwierdził, że wypowiedzią sędziego Stępnia powinny „zająć się odpowiednie podmioty, które są do tego upoważnione”. Powiedział też, że tego typu aktywność byłego prezesa TK jest niedopuszczalna i daleka jest od bezstronności i apolityczności.

„Niezależnie od tego, jest to kolejna wypowiedź, która świadczy o zaangażowaniu politycznym sędziego. Jest to niedopuszczalne w państwie praworządnym. Nikt sędziemu nie odmawia udziału w debacie publicznej, ale na pewno nie w debacie politycznej na tematy polityczne, bo to stoi w sprzeczności z jego konstytucyjnym obowiązkiem zachowania bezstronności, czy apolityczności” - ocenił prof. Zaradkiewicz.

