Sędzia Łączewski w tarapatach? Poważne podejrzenia

O sprawie sędziego informuje portal TVP.Info. Dowiedziano się, że sędzia Łączewski może stanąć przed sądem za składanie fałszywych zeznań oraz doniesienie o przestępstwie, którego nie było. Do krakowskiego Sądu Dyscyplinarnego trafił właśnie wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Chodzi oczywiście o głośną sprawę rzekomego włamania na konto prowadzone przez sędziego pod fikcyjnym nazwiskiem na Twitterze. Osoba prowadząca konto namawiała osobę, którą wzięła za redaktora naczelnego „Newsweeka” Tomasza Lisa do spiskowania przeciw rządowi. Wtedy to sędzia Łączewski zawiadomił prokuraturę, że wiadomości wysyłane były w jego imieniu przez inną osobę, która włamała się na jego konto.

Sędzia Łączewski był pewien, że rozmawia rzeczywiście z Tomaszem Lisem. Dla potwierdzenia, że to on pisze z drugiego konta, przesłał dziennikarzom, którzy byli autorami prowokacji, swoje zdjęcie. Ponadto pojawił się w wyznaczonym przez dziennikarzy miejscu i czasie, co miało potwierdzać, że to on jest właścicielem wspomnianego profilu.