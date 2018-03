SE:Były minister walczy z rakiem

Dawid Jackiewicz, minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, przeszedł niedawno operację w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym- podaje "Super Express".

Tabloid informuje, że polityk zmaga się z rakiem jelita cienkiego, a operacja, którą przeszedł w ostatnich dniach polegała na wycięciu węzłów chłonnych, które zaatakował nowotwór.

W rozmowie z "Super Expressem" przyjaciel byłego ministra poinformował, że Jackiewicz przeszedł już kolejną operację. Wcześniej polityk chorował na raka trzustki.

"Wtedy wydawało się, że to koniec problemów. Niestety. Okazało się, że ma przerzuty. Dodatkowo nerwy, życie na bocznym torze bez żadnego zainteresowania kolegów z partii, doprowadziły do tej dramatycznej sytuacji, w której jest teraz"- powiedziała bliska osoba Dawida Jackiewicza.

Módlmy się o zdrowie dla byłego ministra.

MODLITWA DO ŚW. PEREGRYNA, PATRONA CHORYCH NA RAKA:

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano "potężnym" i "cudownym pracownikiem" z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie. Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

yenn/SE.pl, Fronda.pl