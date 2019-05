Sebastian Kaleta: Sądy mogą sprawniej pracować

Dariusz Andrzej Kowarczyk 21.5.19 20:06

Sebastian! Rownolegle do postepowania w trybie administracyjnym trwa postepowanie

prokuratorskie. Rozumiem, ze postepowanie prokuratorskie wykorzystalo wnioski

z postepowania admistracyjnego i osiagnelo antycypowany cel: odzyskalo

pieniadze wyprowadzone za granice kraju i pociagnelo uczestnikow

procederu do odpowiedzialnosci. Jesli postepowanie to nie

osiagnelo zalozonego celu oznacza, ze prokuratura

pozostale w swoim uwlaszczeniu nietykalna;

i jest na uslugach aparatu "rzadzacych".