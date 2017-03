'SE': Syn Olbrychskiego zaatakował robotnika siekierą?

reklama

Syn Daniela Olbrychskiego, Rafał, zaatakował robotnika siekierą? O niebywałym zdarzeniu donosi "Super Express". Według dziennika do zdarzenia miało dość w nocy z czwartku na piątek na Wilanowie w Warszawie. Rafał Olbrychski zaczepił według tej relacji pracownika usuwającego awarię kanalizacyjną na osiedlu.

"Siedziałem w samochodzie, podszedł do mnie i zapytał, dlaczego nie ma wody. Pan był wyjątkowo pobudzony, dopiero potem dotarło do mnie, że to Olbrychski. Kazał mi spier...ć z tego miejsca, zaczął grozić, że zniszczy mi samochód. Podszedł do agregatu i z całym impetem uderzył w znak, przebił siatkę, uszkodził agregat. W tym momencie wyskoczyłem z samochodu, chciałem go dopaść, ale zaczął uciekać. Zadzwoniłem więc na policję" - przytacza "SE" słowa robotnika.

Policja przyjechała, ale nie dokonano żadnej interwencji. Wkrótce za to Olbrychski miał wrócić. Tym razem ponoć... "ubrany jak Rambo". "Podszedł do mnie, uchyliłem szybę. Miałem odpalony silnik. Wyciągnął nóż i przyłożył mi go do szyi. Powiedział, że mnie zabije. W jego oczach widziałem obłęd" - opowiada robotnik. Jak relacjonuje, włączył wsteczny bieg i nóż miał wypaść Olbrychskiemu z ręki. Celebryta miał uciekać.

Funkcjonariusze mieli tym razem wejść do domu celebryty. Policja nie zdradza żadnych szczegółów, ale przyznaje, że "interweniowano na miejscu".

mmt/se.pl

6.03.2017, 9:40