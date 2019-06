,,SE'': Nieznana przeszłość Kingi Dudy

Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy ma 24 lata. Tabloid "Super Express" dotarł do jej CV i nie może powstrzymać się od komplementów. "Okazuje się, że mimo młodego wieku, prezydencka córka ma doświadczenie, które może imponować. A eksperci nie mają wątpliwości - o taką prawniczkę będą się bić w Polsce i za granicą!" - pisze gazeta.

- Jest imponujące, mimo młodego wieku. Widać, że już na studiach dbała o to, żeby zdobywać nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie. Odbyła już pięć staży - pierwszy rozpoczęła jeszcze przed studiami. Należała do dwóch kół naukowych i nawiązała współpracę z międzynarodowymi organizacjami. Doskonale zna angielski, zdobyła najwyższy certyfikat, który można uzyskać w Polsce. To odpowiedzialna, zaangażowana osoba, która postawiła na edukację i rozwój i wie czego chce od życia. Bez problemu znajdzie pracę w Polsce lub za granicą- ocenia headhunterka Natalia Bogdan