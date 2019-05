,,SE'': Cimoszewicz uciekł z miejsca wypadku?!

Tomek 8.5.19 9:04

Nie ma się co nad Cimoszkiem już znęcać. Ma już chłop wyrok, wiek raczej sprawi, że organizm walkę przegra więc teraz ważne aby się tylko nawrócił przed śmiercią. Trzeba się o to nam pomodlić, zwłaszcza mówię do tych co go nie cierpią, tak jak ja.



Panie Cimoszewicz - był pan kanalią ale jak powiedział nam Pan Jezus przez siostrę Faustynę - najwięksi grzesznicy mają największe prawo do Bożego Miłosierdzia.