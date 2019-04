,,SE'': Biedroń znęcał się nad matką?

19 lat temu Helena Biedroń, matka szefa ,,Wiosny'' Roberta Biedronia, wraz z bratem KRzysztofem oskarżyła go o znęcanie się. Spotkali się w sądzie - podaje ,,Super Express''.

Sama Helena Biedroń w rozmowie z ,,SE'' powiedziała, że ,,nie chce do tego wracać'', bo ,,był to straszny czas''. Wszystko ze względu na jej męża. ,,Przemoc z jego strony w naszym domu była na porządku dziennym. Nasz dom przypominał wtedy piekło, a nie normalny, kochający się dom. Robiłam wtedy co musiałam, żeby chronić siebie, Roberta i resztę naszej rodziny przed mężem'' - powiedziała.