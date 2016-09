ŚDM największym wydarzeniem medialnym w historii Polski

reklama

Fot. Twitter reklama

Krakowskie Światowe Dni Młodzieży były największym wydarzeniem w historii naszego kraju. Przedstawiciele mediów relacjonujących imprezę podsumowali ŚDM.

W Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie spotkali się dziś przedstawiciele mediów zaangażowanych w organizację i przebieg Światowych Dni Młodzieży. Obecni byli przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dyskutowano o przekazie medialnym spotkania w Krakowie.

Prezes KAI podkreślił, że ŚDM to zdecydowanie największe wydarzenie medialne w historii Polski. „Czeka nas wszystkich olbrzymia, niezwykle ważna refleksja, jak dalej to wydarzenie, ten niezwykły fenomen społeczno-religijny kontynuować – mówił Marcin Przeciszewski. – I tutaj bardzo dużo zależy od mediów. My w naszej agencji staramy się, a myślę, że państwo też, nie odpoczywać po ŚDM, tylko pokazywać różne nowe inicjatywy, które się po prostu rodzą” – powiedział prezes KAI.

Warto dodać, że karty akredytacyjne uprawniające do medialnej obsługi ŚDM odebrało dokładnie 5674 dziennikarzy z całego świata.

emde/pl.radiovaticana.va

29.09.2016, 19:35