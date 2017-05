Ścisły sojusz Francji z Niemcami. Chcą reform UE

reklama

„Jesteśmy przekonani, że powinniśmy obecnie zajmować się nie tylko wyjściem Wielkiej Brytanii (z UE), lecz musimy przede wszystkim zastanowić się, jak pogłębić i uczynić bardziej odporną na kryzysy i spójną pozostałą Wspólnotę i strefę euro” - mówiła wczoraj podczas spotkania z nowym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Merek i Macron zapowiedzieli stworzenie mapy drogowej dla reform UE oraz strefy euro. Macron jest także gotów do zmiany traktatów unijnych w ramach reformowania UE. Zgodna z nim była kanclerz Merkel.

„Uzgodniliśmy, że będziemy bardzo ściśle współpracować […] Niemcom będzie powodzić się na dłuższą metę dobrze tylko wtedy, gdy Francja będzie silna”

- mówiła Merkel.

Zapytany o to, czy Francja chce wrócić do ścisłego sojuszu z Niemcami, Macron odpowiedział „tak”. Podkreślał wzrost nastrojów populistycznych we Francji i kilku innych krajach UE.

„Jestem za wspólną mapą drogowa, która stworzy perspektywę i poprawi skuteczność w strefie euro i w całej Unii. A jeśli podczas tego procesu reform zajdzie potrzeba zmian i nowych traktatów, to jestem do tego gotowy”

- mówił Macron.

Również kanclerz Merkel dodała, że z punktu widzenia Niemiec, zmiana traktatów jest możliwa.

dam/PAP,Fronda.pl

16.05.2017, 7:55