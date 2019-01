Ścięli piłą krzyże w Grodźcu. Pójdą siedzieć

19 i 21-latek usłyszeli zarzuty obrażenia uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci oraz zniszczenie mienia. Sprawa ścięcia dwóch drewnianych krzyży wyszła na jaw w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Policyjne dochodzenie trwało niespełna miesiąc. Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli piłę mechaniczną - to tym narzędziem oba krzyże miały zostać ścięte. Dwóm młodym mężczyznom grozi teraz nawet do 5 lat więzienia.

W niespełna miesiąc po tym zdarzeniu, kryminalni z Opola zebrali już wystarczający materiał dowodowy, by zatrzymać osoby, które najprawdopodobniej dopuściły się tego przestępstwa. To 19 i 21-letni mieszkańcy gminy Ozimek. W domu starszego z nich, policjanci zabezpieczyli piłę mechaniczną. Według śledczych, to właśnie tym narzędziem zostały ścięte oba krzyże.