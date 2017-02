Schulz odbierze władzę Merkel?

reklama

Po raz pierwszy od dekady niemieccy socjaldemokraci wyprzedzili w sondażu przedwyborczym rządzącą chadecję.

Niemiecka SPD notuje wzrost poparcia od czasu, gdy ogłoszono, że kandydatem na kanclerza Niemiec z ramienia tej partii będzie były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W ostatnich tygodniach poparcie dla SPD wzrosło o kilka procent.

Według najnowszego sondażu socjaldemokraci mogliby liczyć na 33 proc. poparcia, podczas gdy koalicja CDU/CSU jedynie na 32 procent.

Utrzymuje się więc trend wzrostu poparcia dla SPD i powolnego spadku dla rządzącej od przeszło dekady chadecji.

Na 8 proc. poparcia mogłaby liczyć postkomunistyczna Lewica, zaś na 7 proc. Zieloni. Tym samym mogłaby się zawiązać koalicja tych trzech ugrupowań. Schulz jeszcze przed wakacjami chciałby doprowadzić do rozmów w tej sprawie, jednak we wszystkich ugrupowaniach istnieją wątpliwości co do takiego scenariusza.

emde/tvp.info

20.02.2017, 8:20